Arpa e flauto, concerto a Calice

Cinque Terre - Val di Vara - Un altro concerto con l’arpa protagonista al Festival Paganiniao: l’11 agosto nella cornice di Calice al Cornoviglio si esibiranno Kou Kou Ge, arpa e flauto e Valentina Vatteroni arpa.



Kou Kou Ge inizia a suonare flauto traverso nella scuola media “S. Pellico” della Spezia con Bruno Fiorentini, successivamente si iscrive al Conservatorio di Musica G. Puccini studiando con Roberto Pappalettere. Nel 2017 ha preso parte al concorso “Riviera della Versilia “nella sezione Arpa e si e` classificata al primo posto nella sua categoria. Ha partecipato a diverse masterclass di importanti flautisti come Michele Marasco, Mario Caroli, Riccardo Parrucci; arpisti come Eleanor Turner, Alexander Boldachev e Fabrice Pierre.



Valentina Vatteroni ha iniziato lo studio dell’arpa all’età di nove anni alla scuola comunale di musica della citta` di Carrara; ammessa al Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia nel 2010, nel 2018 si e` diplomata con 110 e lode al Triennio Accademico di I livello sotto la guida del M. Lisetta Rossi. Ha studiato per l’anno accademico 2017/2018, grazie al progetto Erasmus, al Koninklijk Conservatorium Brussel con l’arpista Jana Bouskova. Ha partecipato al concorso Riviera della Versilia “Daniele Ridolfi”, vincendo il primo premio della sua categoria, al concorso internazionale Giovani Musicisti della citta` di Treviso, ottenendo il terzo e il secondo premio, al IX Concorso Internazionale Giovani Musicisti Premio "Antonio Salieri" vincendo il primo premio assoluto e nel 2019 al Concorso internazionale di musica “Citta` Murata” ottenendo il primo premio assoluto. Ha partecipato nel 2018 alle selezioni per EUYO (Orchestra Giovanile Europea) classificandosi prima tra le concorrenti italiane di arpa. E` stata premiata in occasione della festa della musica del 21 giugno 2017 dalla presidente della camera dei deputati Laura Boldrini. Il programma della serata prevede l’esecuzione delle musiche di Grandjany, Britten, Rota, Bach, Debussy. Il concerto si svolgerà nella Chiesa di Santa Caterina alle ore 21.00, chi volesse usufruire del servizio di navetta può riservare la prenotazione via mail, o al 347/7804093 (Lella). La manifestazione è realizzata dalla Società dei Concerti della Spezia con il contributo di Regione Liguria, il sostegno di Fondazione Carispezia, dello sponsor Isagro Spa, assieme al Comune di Carro, a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e all’Associazione Amici del Festival Paganiniano.



Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Società dei Concerti a info@sdclaspezia.it, T. 0187 731214 e visitare il sito ww.sdclaspezia.it o la pagina FaceBook https://www.facebook.com/societadeiconcertionluslaspezia/.