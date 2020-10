Appuntamento settimanale con "Scopri la Val di Vara": tocca a Bolano

Cinque Terre - Val di Vara - Il nuovo appuntamento con "Scopri la Val di Vara" ci porta questa settimana a Bolano. Il racconto si snoda dalle origini del borgo alla nascita della pieve di Santa Maria facente parte della antica diocesi lunense che sarà declassata più tardi a cappella della abbazia di San Venanzio a Ceparana sui cui resti nascerà in seguito palazzo Giustiniani. Bolano manterrà, a dispetto di questa vicenda, un ruolo fondamentale nel controllo del territorio prima con i Malaspina e poi con la Repubblica di Genova della quale seguirà le sorti. Il borgo mantiene ancor oggi i caratteri dell'originario impianto medioevale, le tre porte di ingresso e i resti del castello malaspiniano ora trasformato in giardino. Alla fine dell'articolo non manca il riferimento alle tradizioni locali ancora particolarmente vive grazie al volontariato e alla produzione

vitivinicola nota fin dal XVII secolo.