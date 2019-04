Anpi Follo: "I nostri partigiani in un romanzo storico, per celebrare il 25 aprile"

Cinque Terre - Val di Vara - La sezione follese Anpi "Orazio Montefiori" organizza, giovedì 18 aprile alle 21, presso la struttura pubblica "Giuliano Ratti" in piazza Garibaldi a Piano di Follo, la presentazione del romanzo partigiano "Fulmine è oltre il ponte", vite appese al di la della Linea Gotica, scritto da William Domenichini. Un'iniziativa in vista delle celebrazioni della Liberazione dal nazifascismo, con il primo lavoro letterario di un giovane follese, di un nostro militante. Dai racconti del nonno che ha combattuto la Resistenza, ed attualmente 96enne presidente onorario della sezione Anpi locale, nasce un romanzo partigiano, che fonda la memoria storica, le testimonianze con un lavoro di ricerca documentale, impreziosito dalla ricostruzione descrittiva dei luoghi in cui vissero molti partigiani del nostro territorio.



Una storia cui si narra del popolo e non dei re, l’idea di ricostruire una storia da dei ricordi, intrecciando vite ed esperienze, vicende di uomini e donne che scelsero da che parte stare, senza retorica, senza prosopopea, ma con semplicità. Una storia nella Resistenza, raccontata da un autore antifascista che ha incontrato la casa editrice napoletana Marotta&Cafiero, una realtà che lotta quotidianamente nel quartiere di Scampia, costruendo un modello alternativo di imprenditoria sociale e di cultura, in cui beni comuni e diritti si fondono. Per noi il miglior modo di celebrare la Libertà che fu conquistata dalla Resistenza, contro l'oppressione fascista e l'occupazione nazista, il miglior modo per ricordare i tanti partigiani del comune di Follo, divenuti personaggi di questa avventura letteraria. Presenterà e dialogherà con l'autore Valeria Fregosi, consigliera comunale e componente del direttivo Anpi Follo.