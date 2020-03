Annullato definitivamente lo scambio dei semi: "Sarà per il prossimo anno"

Cinque Terre - Val di Vara - Anche l'ottava edizione della manifestazione "Scambio dei Semi e delle Marze", organizzato dalla Condotta Slow Food e Comune di Calice al Cornoviglio, che avrebbe dovuto aver luogo inizialmente nei giorni 7 e 8 marzo e successivamente posticipata al 28 e 29 marzo è annullata in via definitiva. Quanto precede in ottemperanza alle decisioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle disposizioni impartite dalla Regione Liguria in merito alle azioni di contrasto al coronavirus. "In questo momento il nostro pensiero e sostegno - spiegano gli organizzatori - va al personale medico e paramedico impegnato nelle strutture ospedaliere ed ai volontari che stanno operando a supporto delle istituzioni sanitarie. La situazione ha riflessi pesanti sulle attività produttive a tutti i livelli e sul mondo agricolo anch'esso duramente provato. E' per questo motivo che cogliamo occasione per esprimere vicinanza ai nostri produttori che con grande disponibilità avevano programmato anche quest'anno la realizzazione di una bella iniziativa quale lo scambio dei semi e delle marze". L'appuntamento è al prossimo anno sempre al castello

di Calice al Cornoviglio insieme a produttori, hobbisti e scuole.