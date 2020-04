Anche il convento dei Capuccini apre le sue porte virtuali

Cinque Terre - Val di Vara - Da centinaia di anni ci sono luoghi che nascondono fra le proprie mura una pace e una bellezza inimmaginabili: uno fra questi è il Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso al Mare alle Cinque Terre. Il Convento è sempre stato vicino alle persone grazie ai frati che lo abitano. Un luogo che in questo momento deve restare chiuso, ma sempre aperto al mondo. E' qui la sua vera bellezza. Durante questa chiusura generalizzata abbiamo pensato di aprire le porte del Convento e darvi la possibilità di entrare pur restando a casa: un modo diverso e nuovo per stare comunque vicini.



Come e’ possibile far entrare il convento a casa tua?

Tante occasioni d'incontro virtuali e gratuite per adulti, bambini e scolaresche: visite guidate, laboratori didattici e incontri personalizzabili. Un modo per rivivere la bellezza dell’entrare nei luoghi dell'anima pur restando a casa propria. Ma anche un'occasione per vedere l'arte e la natura di questo antica casa dei frati sulla collina davanti al mare, ascoltarne la storia e conoscere chi vi abita ancora oggi. Ad aspettarti ci sono un luogo pieno di cose sconosciute e un frate che ha qualcosa da raccontare.



Apriamo le porte del convento: ecco le proposte per tutti



Per tutti - Visita guidata del convento in diretta

Sabato 25 aprile 2020 - ore 16

In diretta e aperta a tutti: una visita esclusiva del convento pur restando a casa propria. Ti accompagneremo a scoprire luoghi segreti in compagnia di chi ancora oggi abita il convento. Non ti è mai capitato di conoscere un frate “vero”? E’ questo il momento per incontrarlo! E soprattutto avrai l’opportunità di visitare un luogo di rara bellezza e scoprirne le curiosità. sarà un’occasione per stare vicini anche se lontani, incontrare fra Renato e chiedere direttamente a lui qualche segreto.

Per partecipare scrivi una mail a conventomonterosso@gmail.com oppure via Whatsapp 347.0589689 indicandoci mail e nominativo. Ti invieremo un link per unirti alla visita in diretta. Gratuito ma con posti limitati. Durata: circa 40 minuti. Servono solamente un pc o un cellulare e una connessione internet.



Per bambini - Visita con laboratorio guidato alla scoperta del convento

Venerdì 1 maggio 2020 – ore 16

Uno speciale laboratorio gratuito aperto a tutti i bambini dai 6 agli 11 anni per entrare nel convento, vedere un frate e gli ambienti dove vive. Durante il laboratorio sarai guidato alla realizzazione di piccoli oggetti e accompagnato a scoprire tante cose curiose.

Per far partecipare il tuo bambino scrivi una mail a conventomonterosso@gmail.com oppure via Whatsapp 347.0589689 indicandoci mail e nominativo. Ti invieremo un link per unirti alla visita in diretta. Durata: circa 40 minuti. Servono solamente un pc o un cellulare e una connessione internet.



Il convento a casa tua - Speciale scuole e bambini

Proposte disponibili gratuitamente per insegnanti delle scuole primarie di primo grado, educatori, animatori e genitori con bambini dai 5 agli 11 anni.



1. Il Convento fai da te: kit ludodidattico da utilizzare in autonomia con i propri bambini seguendo il percorso suggerito nelle schede. Con questo kit i bambini scopriranno tanti oggetti insoliti e tante storie affascinanti che gli permetteranno di avere un bagaglio di conoscenze per entrare in un luogo sconosciuto ma ricco di storia e cose insolite. Mandaci una foto di casa tua e noi ti apriremo la porta della nostra per conoscere gli ambienti del convento. E se le schede ti avranno stimolato qualche curiosità … possiamo organizzare una videochiamata Whatsapp in collegamento diretto con il Convento.



2. In Convento insieme: laboratorio didattico e esperienziale realizzato da ADM – Genova. Dopo una breve diretta dal Convento, ci colleghiamo con una guida ambientale per fare insieme un laboratorio naturalistico! Il tema del laboratorio è a tua scelta tra le seguenti tematiche: un percorso per imparare a riconoscere le erbe aromatiche; un percorso sulle migrazioni ed il birdwatching; un percorso sugli insetti; l’uso di materiali di riciclo. Il laboratorio sarà svolto tramite piattaforma digitale che preferisci. (Proposta riservata a insegnanti o gruppi).



Contatti: conventomonterosso@gmail.com oppure telefonicamente al 0187.817531 o via Whatsapp 347.0589689. Scaricare il kit è semplice e gratuito

Per insegnanti e scuole: ADM – Genova: genova@assodidatticamuseale.it oppure telefonicamente al 334.8053212



Il convento a casa tua - Speciale gruppi

Sei una guida o un organizzatore? Oppure sei semplicemente una persona a cui piacerebbe fare una visita fuori porta con alcuni tuoi amici per vedere in diretta il meraviglioso paesaggio della Liguria e un affaccio sul suo bel mare? Porta il tuo gruppo o i tuoi amici alla scoperta del Convento dei Cappuccini di Monterosso, un luogo pieno di bellezza artistica e spiritualità. Ti possiamo organizzare una visita virtuale dal vivo personalizzata durante la quale sarete accompagnati ad entrare negli antichi ambienti e ad incontrare chi li abita ancora oggi.



Per organizzare la tua visita personalizzata contattaci via mail: conventomonterosso@gmail.com oppure telefonicamente al 0187.817531 o via Whatsapp 347.0589689.