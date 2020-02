Anche Pignone si prepara al carnevale

Cinque Terre - Val di Vara - Carnevale a Pignone domenica 23 febbraio 2020 con ben tre pentolacce. L’appuntamento è in piazza alle 14.30, poi le maschere si sposteranno per il paese. Nell’Aretta, all’estremità orientale del borgo, ci sarà la prima pentolaccia; attraverso il caruggio ci si sposterà al Campanile, dove ci sarà la seconda. Infine tutti in piazza per la terza e per la merenda con la cioccolata calda e dolci di carnevale per grandi e piccini.



Eventuali modifiche al programma saranno comunicate sulla pagina della Pro Loco di Pignone https://www.facebook.com/pignoneproloco/

e sulla pagina dell’evento

https://www.facebook.com/events/186437942604898/