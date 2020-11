Anche Deiva aderisce a "Libriamoci"

Cinque Terre - Val di Vara - Anche il Comune di Deiva Marina, che da quest’anno ha ottenuto la qualifica di “Citta che Legge” per il biennio, unitamente alla Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado di Deiva Marina, ha aderito all’iniziativa di lettura nelle scuole “Libriamoci”, promossa dal Ministero dei Beni Culturali per la settimana che va da lunedì 16 a sabato 21 novembre. Un evento che coinvolgerà, oltre agli Insegnanti, 85 alunni delle varie classi e, in qualità di lettori volontari da remoto, il Sindaco Alessandra Avegno, il Vicesindaco Valentina Viviani, L’Assessore Giovanna Passano e la Consigliera comunale Mirseda Reci. L’evento è stato denominato “LeggerMente: insieme Scuola e Comune” perché la lettura, si sa, oltre ad aprire la mente contribuisce allo sviluppo della personalità e del pensiero critico tra i ragazzi; in questo senso le tematiche affrontate durante l’incontro “virtuale” con i ragazzi, data la fase emergenziale, saranno l’educazione civica, comportamenti ed atteggiamenti civici e altre problematiche legate all’adolescenza. Verranno letti inoltre, tra gli altri, alcuni importanti testi base quali le “Favole di Esopo” per affrontare insieme la morale che ogni favola reca con sé e “Storia di una lumaca che scoprì la lentezza” che parla di gioventù, sete di conoscenza e coraggio dello scrittore Luis Sepulveda, recentemente scomparso a causa del Covid. Nella locandina allegata tutto il programma completo delle giornate di lettura.



LeggerMente: insieme Scuola e Comune



Lettori volontari: il Sindaco Alessandra Avegno, il Vice Sindaco Valentina Viviani, l’Assessore Giovanna Passano e la Consigliera Mirseda Reci.



Lunedì 16/11

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00: Primaria, prima e seconda classe; testo: Favole di Esopo

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00: Primaria, terza, quarta, quinta classe; testo: Storia di una

lumaca che scoprì l’importanza della lentezza di Luis Sepulveda



Martedì 17/11:

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00: Secondaria di primo grado, terza classe; testo: La meccanica

del cuore di Mathias Malzieu

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00: Secondaria di primo grado, prima e seconda classe; testo:

Crack: un anno di crisi – Murail



Mercoledì 18/11:

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00: Primaria, prima e seconda classe; testo: Favole di Esopo

(prosieguo)

Dalle ore 10.00 alle ore 11.00: Primaria, terza, quarta e quinta classe; testo: Storia di una

lumaca che scoprì l’importanza della lentezza di Luis Sepulveda



Giovedì 19/11:

Dalle ore 11.00 alle ore 12.00: Secondaria di primo grado, prima e seconda classe; testo: Il

Marchese di Collino o Dell’educazione civica di Parisi e Calvino

Dalle ore 12.00 alle ore 13.00: Secondaria di primo grado, terza classe; testo: Il Marchese di

Collino o Dell’educazione civica di Parisi e Calvino