Ance libere, cinque fisarmoniche, un saxofono e un fagotto per il Festival Amfiteatrof

Cinque Terre - Val di Vara - Lunedì 29 luglio alle 21.30, all'interno della medioevale Loggia levantese di Piazza del popolo, il Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia esibisce le sue Ance libere, un ensemble originale di cinque fisarmoniche, un saxofono e un fagotto.

Il programma del concerto è pieno di attrattive piacevoli e l'ensemble ha già molti concerti ed esperienze nel suo curriculum.

Il Festival intende valorizzare giovani talenti, in particolare cooperando con conservatori e licei musicali, luoghi di formazione musicale imprescindibili per la cultura.

Il 31 luglio nella Chiesa di sant’Andrea il secondo concerto ospite dal festival paganiniano di Carro, Of witches and devils...



Il concerto del trio o'Carolan, in programma sabato 27 luglio, è stato spostato al prossimo 5 settembre, a causa delle pessime condizioni meteo e dell'allerta arancione.