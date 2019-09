Amfiteatroff chiude in bellezza con Giovanni Gnocchi

Cinque Terre - Val di Vara - Chiusura del Festival in grandissimo spolvero, per il Festival Amfiteatroff. Un grande violoncellista, Giovanni Gnocchi, con formazione, premi e esibizioni di eccezione, oggi docente del prestigioso Univeristät Mozarteum di Salisburgo, si

esibisce in grandi città e grandi occasioni, con grandi direttori, da grande camerista e solista. Ci regala un concerto a Levanto, il 7 settembre, nella chiesa di Sant’Andrea alle 21.30, con un programma speciale, in un arco di 500 anni, che si conclude con la sonata per violoncello solo di Kodaly. Una pura meraviglia, che lascia Levanto e il Festival con un dolce sapore di musica per tutti, di qualità e varietà.