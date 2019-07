Amfiteatrof Festival, Fabio Rinaudo inaugura la parte 'Off'

Cinque Terre - Val di Vara - Il Festival Amfiteatrof, dopo il successo travolgente di Al Raseef, in piazza del popolo domenica, continua con la musica, di ogni dove e comunque. Venerdì 26 luglio, alle 18, all'auditorium dell'Ospitalia del mare, Fabio Rinaudo, inaugura la parte OFF, con la prima delle conversazioni sulla e con musica: "Racconti di cornamuse", di cui in Europa e a Levanto è interprete apprezzato, amato e conosciuto. Il 27 luglio nella Chiesa di Sant'Andrea, con il Trio o Carolan, insieme all'arpa di Elena Spotti e la viola da gamba di Cristiano Contadin, ci trasporterà nel mondo della musica antica, scozzese, irlandese e francese, in forte connessione con il tema geografico, che sviluppa da tre anni nel Festival della geografie di aprile, sempre a Levanto. Musica per viaggiare, con la mente e con il cuore, nello spazio e nel tempo.