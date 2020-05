Altro appuntamento alla scoperta della Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - l nuovo appuntamento di "Scopri la Val di Vara" sulla pagina fb Val di Vara e sul sito www.valdivara.it è dedicato a Bocchignola e alla Strada dei morti. Siamo nel territorio della Lunigiana storica a Veppo di Rocchetta di Vara alla scoperta dell'antica pieve documentata nel 1200 fondata su un antico sito ligure utilizzato anche dopo l'avvento del cristianesimo come luogo di sepoltura. Parleremo del lungo viaggio dei morti dalla valle di Rossano alla Val di Vara attraverso le testimonianze orali, le scarse conoscenze storiche ma soprattutto il racconto di due personaggi eccezionali, Carlo Caselli e Luciano Bonati, il primo corrispondente negli anni '30 del Novecento del quotidiano "Il Telegrafo", il secondo socio emerito del CAI e giornalista di grande esperienza autore del recente libro "Storie Nostre". Quello che emerge, attraverso i resoconti di Caselli e le interviste di Bonati, è l'attaccamento profondo delle comunità di montagna, tanto care al compianto professor Tiziano Mannoni, alle loro tradizioni, una sorta di legame atavico che le divisioni amministrative non hanno ancora per fortuna spezzato.



Nella foto una immagine della piccola chiesa di Bocchignola.