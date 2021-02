Alla scoperta di Serò tra statue stele e ricordi di guerra

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue il viaggio alla conoscenza della Val di Vara con il settimanale appuntamento sulla pagina fb Val di Vara e sul portale www.valdivara.it. dedicato a Serò, piccolo borgo del Comune di Zignago. Il titolo dell'articolo "Serò di Zignago: sulle antiche vie di tragedie e speranze" richiama gli orrori della guerra e la lenta ripresa, la vita di una piccola comunità rurale e la strada che per secoli ha segnato il passaggio di pellegrini, mercanti e di una moltitudine di uomini e donne con il loro umilissimo lavoro hanno calpestato la "Reigada". Per un momento l'antica mulattiera medioevale, in attesa di un meritato recupero e della sua tanto auspicata valorizzazione, è al centro del racconto che si snoda fra tristi ricordi della guerra e voglia di guardare avanti come testimonia l'antico frantoio recuperato in modo meritorio da parte di una signora del luogo. Non manca il ricordo di Alberto Righetti, studioso attento e curioso di Serò, recentemente scomparso, che guardava con nostalgia alla Reigada paragonandola ad una scala appoggiata alla collina, dimenticata da tutti. Non mancano infine

alcuni richiami alla storia lontana dei Liguri che hanno popolato queste montagne e alla prima statua stele ritrovata in Lunigiana in località Novà due secoli orsono, poco lontano da Serò. Terra antica e crocevia di storia, lo Zignago, che neppure Brian Lett, figlio di Gordon Lett, dalla

sua Inghilterra ha dimenticato ripercorrendo in più occasioni l'antico tracciato medioevale da Pontremoli a Levanto. Nel ricordo affettuoso, aggiungiamo noi, di Alberto Righetti, persona di grande cultura e sensibilità, che al suo paese e alla Reigada ha dedicato belle pagine di grande poesia. A lui è dedicato questo breve e umilissimo racconto.