Alla scoperta di Rio, il paese dei portali e delle curiosità

Cinque Terre - Val di Vara - L'appuntamento settimanale con "Scopri la Val di Vara" ci porta a Rio, piccolo borgo del Comune di Sesta Godano, ricco di particolarità poco conosciute. Il titolo del brano è al riguardo indicativo "Rio, il paese dei portali e delle curiosità".

Sono i portali l'aspetto di maggiore interesse all'interno degli stretti carruggi del paese, di grande significato in quanto richiamano immagini per lo più a carattere religioso, frutto della grande devozione di un tempo. Val la pena ammirare oltre al palazzo che fu dei Fieschi, i curiosi vecchi forni "a pancia" che fuoriescono dalle abitazioni affacciandosi

sulla pubblica via con la caratteristica forma tondeggiante.