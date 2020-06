Alla scoperta di Cerreta e il Santo Gianelli

Cinque Terre - Val di Vara - L'appuntamento settimanale alla scoperta della Val di Vara prosegue sul portale Valdivara.it con Cerreta di Carro e l'incredibile storia di Antonio Maria Gianelli che qui nacque nell'aprile del 1789 da umile famiglia, vescovo di Bobbio, santo e patrono della Valle.

La vita del Gianelli viene raccontata a partire dall'infanzia trascorsa in questa isolata località della Val di Vara prima del trasferimento a Genova e successivamente a Chiavari dove fonda nel 1829 la Congregazione delle Figlie di Maria Santissima dell'Orto più semplicemente conosciute come suore Gianelline che oggi operano in tutto il mondo e sono le depositarie della casa natale del Santo a Cerreta, luogo di fede legato al ricordo del piccolo Antonio Maria che qui trascorse tutta la sua

infanzia.

A proposito di pandemie il Gianelli fu protagonista a Chiavari il 25 agosto del 1835 di quello che è oggi conosciuto come il miracolo delle rondini. Alla testa di migliaia di fedeli raccolti in processione fu circondato da uno stormo di rondini che iniziano a volare attorno alla croce portata a spalla dal Gianelli stesso. Nei giorni successivi l'epidemia si arrestò. Fu chiamato con simpatia e senza ironia alcuna "Il Santo di ferro" per le sue doti di predicatore instancabile e l'impegno sociale posto a difesa dei più deboli. L'articolo su Cerreta e il patrono della Val di Vara è un invito a visitare questi luoghi, dove il santo visse, davvero unici.