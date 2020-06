Alla scoperta di Carpena, antica dominatrice di Golfo, Riviera e Bassa Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - La rubrica settimanale "Scopri la Val di Vara" curata dal Consorzio "Il Cigno" e ospitata sulla pagina fb Val di Vara e sul portale www.valdivara.it è dedicata a Carpena, piccolo borgo del Comune di Riccò del Golfo, un tempo potente podesteria che controllava il Golfo della Spezia, le Cinque Terre e parte della bassa Val di Vara. A lungo Carpena contese il predominio sui territori del Levante ligure con La Spezia, inizialmente un piccolo borgo di pescatori, da sempre vicina alla Repubblica di Genova. Questo costante rapporto con la Serenissima da parte degli spezzini unito all'atteggiamento politicamente mutevole dei podestà di Carpena che sposarono di volta in volta la causa di Pisa e Firenze e solo in parte quella di Genova portò alla distruzione del castello nel 1412. I Genovesi non solo rasero al suolo tutto quello che si trovarono di fronte ma furono responsabili dell'eccidio di

cinquecento persone.

Il piccolo sito archeologico merita una visita non frettolosa salendo sul colle che oggi ospita la chiesa parrocchiale e che un tempo era occupato dal castrum dal quale, ieri come oggi, si domina il Golfo della Spezia e le Alpi Apuane.