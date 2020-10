Alla scoperta della valle del Riccò, tra scalpellini e antenato del jeans

Cinque Terre - Val di Vara - Continua l'appuntamento settimanale con la rubrica "Scopri la Val di Vara" sulla pagina fb Val di Vara e sul portale www.valdivara.it.



Il nostro viaggio alla conoscenza del territorio prosegue con la valle del torrente Riccò. Dopo la visita del capoluogo con il nucleo più antico alla sinistra del corso d'acqua si prosegue per la parrocchiale di Santa Croce non prima di aver ammirato i bellissimi portali opera degli scalpellini di Valdipino e Casella. Visiteremo i due piccoli borghi dopo aver toccato il santuario della Madonna dell'Agostina con la storia della giovinetta del luogo e del quadro miracoloso. Faremo la conoscenza del mondo degli scalpellini e delle tessitrici ormai scomparso che rimane oggi in vita grazie al paziente e prezioso lavoro di alcuni appassionati. Non mancherà infine la storia del tessuto chiamato Blu di Genova che ha origine nell'alta valle del torrente Riccò. Poi, molto più tardi, verrà il moderno jeans.



Il racconto termina con la storia fra il serio e il faceto che chiama in causa Carlo Caselli, il "viandante", che disquisisce ironicamente sul toponimo Riccò del Golfo con la vicenda del funzionario ministeriale fattosi trasferire convinto di essere in riva al mare spezzino e

ritrovatosi suo malgrado in Val di Vara. Una terra altrettanto piena di fascino e tutta da scoprire come del resto il Caselli ebbe a riconoscere, descrivendola puntualmente, nel suo libro "Lunigiana ignota".