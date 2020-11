Alla scoperta dei dialetti della Val di Vara col dottor Cavallini

Cinque Terre - Val di Vara - L'appuntamento settimanale di "Scopri la Val di Vara" sulla pagina fb Val di Vara e sul portale www.valdivara.it è dedicato al tema dei dialetti. In compagnia del dottor Pier Giorgio Cavallini andremo alla conoscenza della realtà della Val di Vara, una sorta di babele come recita il titolo dell'articolo. Il contributo del dottor Cavallini è volto a stimolare nei lettori la curiosità e la voglia di collaborare a un progetto di valenza nazionale sullo studio e la tutela dei dialetti. Il tema avrà nelle prossime settimane ulteriori approfondimenti nella rubrica "Scopri la Val di Vara" alla conoscenza delle tre aree in cui sono raggruppati i dialetti locali. Capiremo come le vicende storiche di un territorio a lungo conteso fra repubbliche marinare, stati regionali e feudatari hanno segnato profondamente il destino delle varie parlate nate nel Medioevo dopo il lungo travaglio e la fine dell'impero romano. Il viaggio alla conoscenza dei borghi della valle non è affatto terminato e accompagnerà i lettori ancora a lungo intervallato da approfondimenti tematici come è appunto quello sui dialetti.