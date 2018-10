Alla scoperta dei borghi di Riccò con Mangiatrekking

Cinque Terre - Val di Vara - Un'altra interessante affermazione dell’evento “Sulle Antiche Vie Religiose” propiziata dalle bellezze del territorio e dalle capacità e le conoscenze degli informatori culturali Gian Luca Costa ed Alberto Zattera. La manifestazione ideata per il Comune di Riccò del Golfo dall’associazione Mangia Trekking diviene così una significativa conferma. L’alpinismo lento ha continuato a dimostrare di essere la formula turistico sportiva e culturale che ben riesce a far conoscere e valorizzare i luoghi. Alcuni dei presenti, hanno anche definito l’iniziativa un importante pellegrinaggio nel territorio comunale, lungo i sentieri, ed attraverso gli antichi borghi. Dove gli informatori culturali, hanno illustrato, nei luoghi sacri, le opere custodite, la storia e le leggende, di Ponzò, Camedone, Bovecchio, e del Santuario di San Gottardo. Con Michele Colombo, Chiara Piaggio, Roberto Tassara, e Anna Silvia Costa, a condurre gli escursionisti, nella visita al territorio.



Nello specifico, si è trattato di un piacevole e molto partecipato cammino, che attraverso il borgo di Falabiana, è andato a concludersi nel primo pomeriggio a Valdipino, dove la Confraternita locale di San Michele, nella piazza del paese, ha organizzato un pranzo per tutti a base di pasta “alla contadina” ed altri prodotti tipici locali. Una sosta trascorsa in un clima di assoluta serenità ed amicizia. L’associazione Mangia Trekking, nel dare appuntamento sul territorio con nuove iniziative, alcune già programmate insieme alla locale Confraternita, ritiene doveroso ringraziare, il Vescovo della Diocesi dellaa Spezia Sarzana e Brugnato, Luigi Ernesto Palletti, per la preziosa attenzione all’evento, gli Enti Comune di Riccò del Golfo, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano e Parco Regionale di Montemarcello Magra Vara, che hanno patrocinato l’evento e partecipano sempre nella realizzazione di eventi che mentre contribuiscono a valorizzare la natura e l’ambiente, avvicinano i territori del mare con quelli dell’entroterra. Naturalmente esprime gratitudine verso il sindaco Loris Figoli, presente a dare il via all’iniziativa, agli autorevoli mezzi d’informazione, ed alle aziende nazionali (Aku Camp, Vibram. Lizard), che da anni sostengono e promuovono e diffondono eco delle attività targate Mangia Trekking, fino ad averle fatte divenire oggi, un valido esempio da replicare su tutto il territorio nazionale.