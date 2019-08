Al castello "ritrovato" i chitarristi del Conservatorio Puccini

Cinque Terre - Val di Vara - Giovedì 22 agosto alle ore 21 il castello di Madrignano ospiterà un altro dei suoi appuntamenti estivi che fanno parte della II Edizione della manifestazione "Il Castello ritrovato". Ospiti della serata Martina Ferrari e Jacopo Perlini con la loro chitarra classica. Il concerto segue in ordine di tempo quello di apertura realizzato anch'esso in collaborazione con il Conservatorio di musica "Giacomo Puccini" della Spezia. Da tempo è in atto una fattiva collaborazione con l'importante istituzione culturale spezzina per far conoscere al pubblico gli studenti e i neo laureati in discipline musicali. Il titolo della serata "Impressioni popolari" richiama brani che ripercorrono le tradizioni culturali attraverso la musica con uno strumento di grande tonalità quale la chitarra.