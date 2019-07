Al Sagrato di Sant’Andrea arriva il violino di Klaidi Sahatci

Cinque Terre - Val di Vara - Il secondo appuntamento del Festival Paganiniano di Carro 2019 - manifestazione ideata e organizzata da Societa` dei Concerti onlus con il contributo di Regione Liguria e dello sponsor Isagro Spa e` con il sostegno di Fondazione Carispezia- e` il 15 luglio in riviera, a Levanto, nel suggestivo Sagrato di Sant’Andrea. La serata prevede un recital di Klaidi Sahatci, 1° violino dell’Orchestra Tonhalle Zurich, accompagnato al pianoforte da Andrea Rebaudengo. Il duo - che si esibira` nelle musiche di Brahmas e Franck- non e` nuovo alla collaborazione, infatti, insieme a Sandro Laffranchini hanno fondato l’Altus Trio che nel 2010 ha debuttato al Teatro della Scala di Milano. La serata iniziera` alle 21, per info e prenotazioni si puo` contattare la Societa` dei Concerti onlus a info@sdclaspezia.it, T. 0187 731214. www.sdclaspezia.it.



Klaidi Sahatc¸i suona il violino stradivari Wieinasky, Bower, e` nato a Tirana, dove ha iniziato lo studio del violino a sei anni, per poi trasferirsi in Italia e arricchire le sue conoscenze. Debutta come solista giovanissimo con l’Orchestra Sinfonica della Radio Televisione Italiana a Milano riscuotendo grande successo e iniziando cosi` una carriera sempre in ascesa. Svolge un’intensa attivita` concertistica in formazioni cameristiche per stagioni importanti di tutta Europa. E’ professore di violino presso la Scuola Universitaria del Conservatorio della Svizzera Italiana. Andrea Rebaudengo ha suonato per le piu` importanti istituzioni concertistiche italiane e si e` esibito nei teatri di tutto il mondo. Ha suonato inoltre come solista con numerose orchestre. E` il pianista dell’ensemble Sentieri Selvaggi, che spesso presenta prime esecuzioni di autori contemporanei.