Al Sacro Cuore si scalda l'atmosfera natalizia

Cinque Terre - Val di Vara - Sacro Cuore vestito a festa in occasione del Natale: nelle giornate di giovedì 19 dicembre e sabato 21 allegria, canzoni e spirito di condivisione saranno i protagonisti della struttura brugnatese che recentemente ha festeggiato i 40 anni di attività. Fiato alle trombe giovedì, a partire dalle 15.30 con l'associazione culturale musicale "Endecalineo" che darà vita a un concerto contraddistinto da brani natalizi e non. Diretti da Antonella Romano e con il supporto tecnico di Simone Medas, Irene Costa, Sofia Azzala, Camilla Manfrone, Anita Carbonaro, Eleonora Gerini, Chiara Villa, Caterina Bianchi, Camilla Rampi, Valentina Accardo, Martina Greco, Maria Sofia Testa, Alessia Conte, Eleonora Alì, Arianna Viviani, Veronica Pelizza e Deborah Bellanti saranno le protagoniste del magico concerto.



Sabato 21, invece, a partire dalle 14 e 30 altre celebrazioni natalizie con la Santa Messa e la partecipazione di una casa famiglia locale e del Lions Club di Roverano che, per l'occasione, ha donato un carrello da cucina da utilizzare nella gara annuale "Grande Chef" . A rimarcare il positivo clima di partecipazione della struttura, Don Mario Perinetti: "Come diceva il Professor Baldoni, diamo vita ai giorni, non giorni alla vita. Il nostro scopo è quello di creare un clima di festa e condivisione come nelle migliori famiglie." La direzione ricorda infine che per Natale e Santo Stefano i parenti degli ospiti potranno prendere parte ai classici pranzi festivi.