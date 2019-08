Al Castello Malaspina di Madrignano le musiche irlandesi e scozzesi di Caledonian Companion

Cinque Terre - Val di Vara - Venerdì 23 agosto alle 21.30 nel Castello Malaspina di Madrignano (Calice al Cornoviglio) si terrà il concerto dal titolo “Caledonian Companion”. Il concerto sarà un itinerario attraverso antiche musiche irlandesi e scozzesi, con Fabio Rinaudo uilleann pipes, whistles) ed Elena Spotti (arpa irlandese).

Uno stretto dialogo musicale in bilico tra virtuosismo e pathos, alla scoperta degli affascinanti paesaggi sonori della musica irlandese e scozzese. Un itinerario dove si potranno ascoltare sia antiche e struggenti ballate sia godere del ritmo e dell’energia della letteratura musicale dedicata al repertorio da danza.

Il concerto è l'ultimo appuntamento del XXV Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria e di Fondazione Carispezia. Il concerto è organizzato dall’Associazione Gruppo Strumentale Hyperion e si avvale inoltre del contributo del Comune di Calice al Cornoviglio.

L'ingresso al concerto è gratuito.Per informazioni telefonare al numero 338.6623132.

Con questo concerto si conclederà cosi la XXV edizione del Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” 2019.

Il Festival ha realizzato 17 concerti che si sono svolti in 11 comuni della Provincia della Spezia (Arcola, Bolano, Borghetto di Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, La Spezia, Luni, Monterosso al Mare, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra).

Grande il successo e la partecipazione di pubblico durante tutto il Festival; si è registrata infatti, nell'arco dell'estate, un'affluenza di oltre 5000 spettatori.

Durante tutta l'estate “I Luoghi della Musica “ hanno riempito di note musicali la nostra provincia , con concerti nelle Piazze (Borghetto Vara , Brugnato, Monterosso al Mare , Riomaggiore), nei Castelli (Madrignano, La Spezia), nei Sagrati (La Spezia , Trebiano), negli Atri e nei Giardini di Palazzi storici (Castelnuovo Magra, La Spezia ) e nelle Chiese (Bolano, Luni). Spettacoli che hanno entusiasmato il pubblico molto numeroso che ha partecipato ai concerti, confermando anche quest'anno, come in tutti gli anni precedenti, la riuscita di questo storico evento culturale ed artistico.

Il cartellone dei "Luoghi della Musica" conteneva, come ogni anno, spettacoli riguardanti vari generi musicali: musica antica , classica, lirica, etnica, spettacoli per bambini, jazz, pop,rock e canzone d'autore con la finalità di portare in tutto il territorio, in un unico progetto, la cultura musicale e l'obiettivo di animare e valorizzare piccoli e grandi centri di notevole bellezza, proponendo eventi di elevata qualità artistica in paesi e borghi della provincia spezzina, anche in quelli lontani dal tradizionale turismo di massa, creando un collegamento tra entroterra e mare.

Tutto questo è stato possibile grazie alla sinergia virtuosa degli enti che hanno sostenuto il Festival: l'Assessorato alla Cultura della Regione Liguria, gli 11 Comuni della nostra Provincia con le loro Pro Loco, la Fondazione Carispezia e il patrocinio della Provincia della Spezia.

L’organizzazione del Festival è stata curata da quattro tra le più significative Associazioni Musicali della Provincia: l’Associazione Musicale “Il Pianoforte”, il Gruppo Strumentale Hyperion, l’Associazione “Amici della Musica” di Sarzana e la Società dei Concerti della Spezia.

Nel 2020 il Comitato organizzatore del Festival si augura che gli enti finanziatori sostengano sensibilmente l'importante iniziativa per poter realizzare la XXVI edizione .