Ad agosto Sea Shepherd sbarca... a Castè

Cinque Terre - Val di Vara - La quarta serata della rassegna estiva CastèLive, giunta alla sua quindicesima edizione e che si svolge a Castè, comune di Riccò del Golfo, La Spezia, un suggestivo borgo tra le colline situate alle spalle delle Cinque Terre, avrà come protagonista un attivista che da 16 anni si è unito alla lotta a fianco di Sea Shepherd, la più attiva e agguerrita organizzazione internazionale per la tutela degli Oceani e della fauna marina. Il Capitano Alex Cornelissen, ha preso parte ad oltre 25 campagne di Sea Shepherd, di cui cinque in Antartide volte a fermare le operazioni illegali della flotta baleniera giapponese. Oggi Direttore di Sea Shepherd Global e responsabile dei movimenti delle navi della flotta, terrà una conferenza nel piccolo borgo ligure, in cui racconterà i 40 anni di battaglie della storica Organizzazione conservazionista, la cui missione è quella di fermare la distruzione dell’habitat naturale e il massacro delle specie selvatiche negli oceani di tutto il mondo al fine di conservare e proteggere l’ecosistema e le differenti specie. Un’occasione unica per conoscere meglio Sea Shepherd attraverso le parole di uno dei suoi protagonisti indiscussi, in una cornice suggestiva e autentica. Il piccolo borgo di Castè è infatti testimone di come un progetto che ponga al suo centro il rispetto dell’ambiente e l’amore per l’arte, possa diventare modello perseguibile di economia ecosostenibile.



Ingresso libero

5 agosto 2018 ore 21

Dalle ore 19 possibilità di cenare nel borgo. Opzione vegan disponibile.