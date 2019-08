AMF19 Gnu quartet a Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Come festeggiare meglio la vigilia di Ferragosto? Un concerto con musiche su una rockstar come Paganini, che abbiamo imparato a conoscere nel profondo domenica 11 con Roberto Iovino. "Gnu quartet" con Stefano Cabrera, che con Flavia Barbacetto ha inaugurato il festival il 4 luglio, con il suo violoncello e tre musicisti, viola, violino e flauto, con cui suona da 13 anni, sarà a Levanto il 14 agosto in piazza Cavour alle 21.30 in una pausa dei suoi impegno e grandi successi con Francesco de Gregorio, Neri Marcore e Ermal Meta. Amfiteatrof Music Festival declina la musica in tutte le sue forme e vuole anche informare su paesi e musicisti su cui poco si conosce oppure si conosce in modo superficiale. Il Ferragosto non può essere migliore…..a Levanto, anche tra un concerto e l’altro dell’Amfitratrof Music Festival, della app Amfiteatr-out.