A passeggio nel parco letterario insieme ai carabinieri

Cinque Terre - Val di Vara - Il 5 ottobre alle 2019, “L’agave sullo scoglio” passeggiata a Monterosso con i Carabinieri del Reparto Parco Nazionale Cinque Terre. Il percorso naturalistico letterario inizia alle 10 presso la sede del Reparto Carabinieri Parco Nazionale Cinque Terre, in via Fegina 34 bis a Monterosso al Mare (adiacente al parcheggio della stazione ferroviaria), dove verrà presentata l'attività dei Carabinieri Forestali all'interno del Parco nazionale e la partecipazione all'iniziativa, nata dalla collaborazione tra il comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei carabinieri (C.U.F.A.) e Parchi letterari.



L'itinerario si sviluppa lungo la strada pedonale via Fegina, che sale verso il Convento dei Cappuccini, ridiscende al mare e prosegue lungo via Corone; termina verso le ore 12.30 lungo la passeggiata a mare di Monterosso. Durante la comoda passeggiata sarà possibile osservare con la visuale del Poeta il paesaggio delle Cinque Terre e alcune delle presenze naturalistiche più significative della raccolta "Ossi di seppia", tra cui l'Agave americana L. , una specie succulenta appartenente alla famiglia delle Agavaceae, originaria dell'America centrale e naturalizzata nel bacino del Mediterraneo e in tutte le regioni a clima temperato. Insieme ad altre specie aliene, si potranno riconoscere quelle indigene maggiormente diffuse sulle rupi costiere, come il finocchio marino, l'elicriso, la cineraria marittima, la ginestra, l'alaterno, il terebinto.