A Zignago torna la Festa della cultura contadina nella valle del bio

Cinque Terre - Val di Vara - L'attesa è finita. Torna nella sua quindicesima edizione la "Festa della cultura contadina nella valle del bio" ai Vezzanelli di Zignago. Al via dunque l’appuntamento che prevede anche la premiazione del concorso “L’orto più bello” di Zignago, scelto da una giuria che ha “battuto” a tappeto il territorio. La festa si tiene oggi e domani, 18 agosto.

Protagonista assoluto è il mondo rurale. Si tratta di una due giorni tutta dedicata alle attività, ai cibi e alle tradizioni agricole.

Si inizia sabato 17 alle 9 con l’inaugurazione da parte delle autorità. Apre subito i battenti l’esposizione di animali degli allevamenti delle aziende della Val di Vara. Apre anche il mercatino di prodotti locali, ai quali si aggiungono i banchi degli hobbisti.

Alle 10 la visita al giardino dei viburni, una collezione in alta collina. Ci troviamo infatti a circa ottocento metri di quota. Alle 11 la santa messa celebrata sui prati. Alle 12 l’apertura degli stand gastronomici. Oltre alle molte specialità locali, si potranno gustare, tra l'altro, ravioli e asado. A partire dalle 14 i laboratori didattici a cura del Biodistretto della Val di Vara. Giochi e intrattenimento per bimbi. Dimostrazioni di antichi mestieri agricoli.

In programma anche il laboratorio di produzione dei formaggi con la mungitura sul campo di mucche e capre.

Nel pomeriggio prevista la premiazione del concorso “L’orto più bello” di Zignago. Nei giorni scorsi la giuria ha “battuto” a tappeto gli orti del territorio, valutandone i differenti aspetti e selezionando quelli più meritevoli. Della giuria fanno parte, tra gli altri, il vicepresidente del Biodistretto Val di Vara Sonia Zappettini, ed alcuni collaboratori del portale www.5terreliguri.com, che si occupa di valorizzazione territoriale e di incoming.

“Premiare gli orti è un modo per valorizzare il lavoro di chi quotidianamente si prende cura del territorio, fronteggiando incuria e dissesto, e porta avanti, a costo di sacrifici, l’attività agricola”, dice il sindaco, Simone Sivori, evidenziando il fatto che molti giovani della zona hanno deciso di fare dell’agricoltura il loro mestiere per la vita.

Alle 19 l’ apertura degli stand gastronomici. Segue la serata danzante con Luca Parpaiola con Rocky Rudy.

Domenica la festa continua con le medesime attività del sabato. Alle 12 l’apertura degli stand gastronomici con la compagnia dei Pastori di Zeri che cucineranno cibo tipico come la Polenta al sugo del pastore. Panigacci con farina, salumi e formaggi locali .

Alle15 ballo country, e la gara di briscola con ricchi premi.

Alle 19 l’apertura degli stand gastronomici e la serata danzante, con Orchestra Maritè e gli elisir.