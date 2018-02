A Shoppinn conversazione con Paolo Rossi, fotografo freelance di fauna selvatica

Cinque Terre - Val di Vara - L'incontro con Paolo Rossi, giovane fotografo che dal 2010 si dedica alla documentazione della presenza del lupo nell'Appennino Ligure e del quale è in corso a Sestri Levante presso il museo civico la mostra "Lupi di Liguria", arriva nel bel mezzo di una rovente polemica che ha contrapposto recentemente Coldiretti e il Sindaco di Zignago alla Lipu. Il problema è sicuramente più ampio e riguarda la fauna selvatica nel suo complesso e i danni arrecati agli allevamenti e al comparto agricolo.



A Paolo Rossi abbiamo chiesto se"Il lupo è utile?" e l'interessato ha risposto con grande disponibilità al nostro invito per una conversazione sul tema che possa contribuire ad affrontare i principali nodi sul tappeto. Un incontro per superare steccati e divisioni fra amici e nemici di questo animale e conoscerne abitudini di vita, predazione e reale presenza in Val di Vara. Un modo, lo speriamo vivamente come Consorzio "Il Cigno", per entrare nel merito della questione evitando di ridurre la controversia a un confronto a distanza che rischia di creare ulteriori incomprensioni. L'invito a partecipare è per quanti hanno a cuore l'argomento, da chi lavora nel comparto agricolo ed è più direttamente coinvolto nel fenomeno della predazione della fauna selvatica a quanti pensano che il lupo possa diventare un domani una risorsa e non un problema. A tutti il ringraziamento per il contributo che vorranno dare alla iniziativa.