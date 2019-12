A Sesta Godano si aspetta la mezzanotte di Natale alla Pieve

Cinque Terre - Val di Vara - Sesta Godano si prepara al natale con ricco cartellone di eventi - fra musica e tradizione. In piazza marconi sarà possibile partecipare ai numerosi eventi organizzati da associazioni locali e comune sotto il tendone, ai piedi del grande albero. Si comincia venerdì prossimo, con il concerto della Corale Val di Vara e l'esibizione degli alunni della scuola primaria di Sesta Godano nel contesto di una serata di beneficenza. I proventi delle offerte saranno infatti devoluti quest'anno alla sezione sesta godanese di CRI. Si prosegue al ritmo di musica con gli STOMPBOX e i BAD INFLUENCES due gruppi giovani, frizzanti che ci trasporteranno con le loro note fra blues, rock e musica leggera di varie tradizioni musicali. Sostengono l'iniziativa il BAR TAVOLA CALDA U CANTU e il BAR PASTICCERIA L'ALPINO. Il 23 dicembre spazio ai bambini con Proloco Sesta Godano e frazioni "Aspettando Babbo Natale" nel pomeriggio, nel corso dell'evento saranno premiati gli alberi iscritti al concorso QUESTO LO DECORO IO, promosso da Proloco Sesta Godano in collaborazione con il Comune di Sesta Godano. Il 24 la scelta è in seno alla tradizione locale nell'attesa della Messa di Mezzanotte, animata da Corale Val di Vara con il sostegno di Proloco Sesta Godano e Frazioni, presso l'antica Pieve, poco fuori il paese.



La sera del 25 e del 26 ancora spazio alla musica con l'animazione di Roberto Geo Cerchi e l'intrattenimento di Angela Repetto. Si riprende il 28 con l'esibizione del gruppo country i THE NAMELESS, mentre nel pomeriggio AVIS SESTA GODANO propone la visione di un film dedicando il pomeriggio ai più piccoli. Sabato 29 la festa si sposta nella frazione di Chiusola per l'ormai tradizionale percorso enogastronomico nel contesto del presepe vivente. Il borgo, addossato su un crinale roccioso che da sull'orrido del torrente Gottero ai piedi dell'omonimo maestoso monte, accoglierà i visitatori dalle ore 15:00 fino alle ore 19:00. L'accesso al ricco percorso di degustazione che prevede fra le altre specialità tradizionali come il castagnaccio o torte di verdura accompagnati da ottimi vini locali ha un costo di 7 euro.



Ricomincia la settimana con due eventi coordinati dalla biblioteca pagine e pensieri e il comitato SESTACE': il primo "sburattinando", dedicato ai bambini, e il secondo "Cerco abiti da sposa: presentazione del libro" presso il dehor dello sponsor Pizzeria68'. A grande richiesta il 4 gennaio ritorna in piazza marconi la competizione più dolce delle vacanze, l'ormai celeberrima FRUSTA D'ORO, che ha visto per due anni consecutivi salire sul podio dolci tradizionali della gastronomia locale. Anima musicalmente la giornata la Banda Musicale G.Verdi che regalerà alla cittadinanza il piacere della buona musica con il CONCERTO di CAPODANNO. Alla sera la festa cede il passo ai giovani con la musica di DJMOOB.



Chiude la serie di eventi il 5 gennaio, con l'arrivo della befana presso il circolo ANSPI nel contesto di una tombolata organizzata dall'oratorio san marco. In piazza marconi invece "Ballo dal freddo" serata di liscio sotto il tendone.



Altri eventi sono in via di programmazione, il consiglio è di restare aggiornati seguendo le pagine social di Comune di Sesta Godano.