A Monterosso torna il presepe vivente

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 7 dicembre, dalle 12, torna l'appuntamento con il presepe realizzato nel borgo. A partire dalle 12, antichi mestieri, rievocazioni e tanti piatti della tradizione da gustare. Con tanta attesa da parte di tutti, torna il suggestivo presepe vivente a Monterosso al Mare, allestito per la prima volta alle Cinque Terre lo scorso anno. L'idea è nata nel 2018 in occasione dei festeggiamenti dei 400 anni del Convento dei Cappuccini con l'intento di ricordare un'antichissima tradizione inaugurata da San Francesco a Greccio la notte di Natale del 1223. Quale contesto migliore per mettere in scena un presepe? Nel cuore del borgo storico di Monterosso, lungo la salita dell'Erta, verranno aperte le case più antiche, i fondi, le cantine per rievocare i vecchi mestieri, le antiche tradizioni in una suggestiva e unica atmosfera natalizia. Sul piccolo e raccolto piazzale della Chiesa dei Cappuccini ci sarà la rappresentazione della nascita del Bambino Gesù. E' realizzato in collaborazione da: Pro Loco Monterosso, Comune di Monterosso al Mare, Convento Cappuccini Monterosso, Consorzio Turistico Cinque Terre.



Una sacra rappresentazione realizzata dalla popolazione di Monterosso con tanti bambini e in collaborazione con il Comitato Amici del Presepe, Pro Loco e Comune di Deiva Marina. Il percorso del suggestivo presepe parte dalla Canonica in piazza Garibaldi, prosegue in Via Vittorio Emanuele fino a Piazza Matteotti, lungo la salita dell'Erta con rappresentazione dei vecchi mestieri della tradizione, antichi costumi e animali. E' possibile pranzare negli angoli del borgo lungo il percorso per gustare i piatti di una volta. Fra le specialità potete trovare: salsicce e fagioli, zuppa di stagione, pan fritto, frittelle dolci, frittelle di castagne, castagnaccio, caldarroste, crostone di acciughe e altro ancora. E inoltre il vino dell'osteria, le tisane della antica farmacia e il vin brûlé per scaldarci.



Ore 12 – Apertura degli stand gastronomici e pomeriggio di visita di tutti i suggestivi angoli del presepe

Ore 17 – Processione verso la capanna allestita al Convento dei Frati Cappuccini

Ore 17.30 – Nascita di Gesù Bambino, a seguire Messa nella Chiesa dei frati.





Domenica 8 dicembre. In occasione della solennità dell'Immacolata compatrona con San Francesco della Chiesa dei Cappuccini, Alle 11 Santa messa solenne alla Chiesa dei Cappuccini accompagnata dalla Corale parrocchiale di Monterosso, alle 15 nel tendone in Piazza Belvedere concerto di Natale con i bambini di Monterosso segue animazione in compagnia di Luca il giocoliere e per finire… merenda per tutti.