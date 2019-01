A Levanto teatro e pittura contro la violenza sulle donne

Cinque Terre - Val di Vara - Una performance teatrale e una mostra fotografica e pittorica per dire no alla violenza contro le donne. È l’iniziativa allestita nella giornata di venerdì 18 gennaio a Levanto dal “Lions Club 5 Terre” e patrocinata dal Comune di Levanto, nell’ambito del progetto “Donne contro”, con due momenti di intrattenimento e riflessione che hanno coinvolto anche gli studenti del liceo scientifico “Pacinotti” e delle terze classi delle “medie”.



Al mattino, nella palestra del complesso scolastico di via Martiri della Libertà, e nel pomeriggio, nella sala mostre del palazzo comunale, è andata in scena “Dottor Jekyll e Mr Hyde”, una rappresentazione teatrale della compagnia “Officine Spaziarte - Teatro dell’ombra”, con gli attori Aldo Guerrieri e Paola Gaspari, la voce narrante di Sabrina Iannello, le fotografie di scena di Maurizio Vatteroni e il coordinamento di suoni e luci a cura di Sergio Donati.

Ad accogliere artisti e studenti, nella palestra scolastica, anche il sindaco levantese, Ilario Agata, che ha brevemente intrattenuto gli ospiti invitando i ragazzi a riflettere quotidianamente sul tema della violenza, e, soprattutto, a farlo attraverso il confronto diretto e non mediato dai “social”, ma utilizzando semmai le enormi potenzialità della “rete” per poi condividere la ricchezza delle opinioni scaturite dal confronto personale con gli altri.

Intanto, nella sala mostre, fino al 3 febbraio, sono aperte al pubblico l’esposizione delle foto di scena di Maurizio Vatteroni e le pitture (“Visioni oniriche”) di Paola Gaspari.