A Levanto il Festival delle Geografie in versione streaming

Cinque Terre - Val di Vara - La quarta edizione del Festival delle Geografie, organizzata dalla cooperativa “Officine del Levante” di Levanto con il Patrocinio del Cai della Spezia, avrà luogo nei giorni 29, 30 e 31 maggio. Sarà la prima a svolgersi on-line nel pieno rispetto delle misure di sicurezza conseguenti all’emergenza Covid-19. Lo svolgimento fisico sarà nella sala del consiglio comunale di Levanto, gentilmente messa a disposizione, con la presenza del moderatore, in collegamento via web, con ciascun relatore che presenterà il proprio lavoro in voce e/o con filmati/slides. Numerosi i partecipanti di spicco che presenteranno studi collegati alla geografia in tutte le sfaccettature possibili :dal museo della geografia ,agli effetti del clima, ai fumetti e potere, alle geografie invisibili , alla geografia politica e conflitti ,ai cammini d’europa ,all’economia circolare e sostenibilità e molti altri.



Ogni intervento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Festival delle Geografie, successivamente registrato e caricato su YouTube. Mancherà solo l’attrattiva di promozione turistica che sarebbe stata a cura della Sezione CAI della Spezia con un’escursione guidata che, comunque, sarà raccontata da Laila Ciardelli e Piera Ughetto della Commissione Tutela Ambiente Montano (Liguria Piemonte e Val d’Aosta) ed iscritte nella Sezione CAI della Spezia, con la proiezione di slides realizzate sul percorso dei borghi a monte, da Piè dell’Erta verso Montale quindi Casella, Dosso, Lavaggiorosso , Lizza e ritorno a Piè dell’Erta; a seguire Laila e Piera presenteranno il loro lavoro, dedicato all’evento, dal titolo: ”Un viaggio tra spiritualità e geografia: antiche vie di collegamento (Vie del Sale) da Levanto alla

Pianura Padana”: nel nostro viaggio abbiamo considerato l’importanza della Pieve di Ceula quale punto strategico nella baia di Levanto e snodo fondamentale per le vie di comunicazione tra la costa e l’interno".



L’ intervento delle due rappresentati del CAI è programmato per Domenica 31 Maggio alle 15,45. Collegandosi alla pagina Facebook del Cai La Spezia https://www.facebook.com/cai.laspezia/

saranno disponibili le informazioni per seguire la rassegna nei passaggi più significativi.

Programma completo: https://www.facebook.com/festivaldellegeografie/videos/245093646828472/