A Debbio di Zignago celebrata la mietitura. Ed è tornato il “gran giancu” di una volta

Cinque Terre - Val di Vara - Trattori schierati, di ogni dimensione e potenza, e un saluto di benvenuto inalberato sulla più anziana delle macchine agricole: “Mettete i fiori nei vostri trattori”.

In questa conforme cornice si è tenuta a Debbio, sulle alture di Zignago, la festa della mietitura, con partecipazione popolare ed appropriato suggello: degustazione del pane confezionato con la farina del grano raccolto nella precedente stagione.

Non ci sono più i contadini di una volta, però lo spirito è rimasto e, da qualche anno, prende vigore la voglia di tornare a seminare in poderi da tanto tempo lasciati a riposo. Non solo: c’è pure l’orgoglio di ridare lustro alla tipica semenza di questi monti, chiamata “gran giancu”.

Particolarmente un agricoltore ed allevatore di lungo corso, Renato Moscatelli, l’aveva conservata, con modesto ricavo, nei propri poderi sotto il Castellaro del Dragnone ed ha potuto in tal modo farne distribuzione. Tra gli operosi amici che perpetuano il “gran giancu” troviamo Bruno De Nevi, Gianluca De Vincenzi, Enzo Moscatelli, Gianni Delacca, Paolo Nicoletta e Giancarlo Bianchetti. tutti adeguatamente attrezzati. Un’agile “Kubota” giapponese provvede al lavoro di mietitura. Bianchetti ha persino acquistato da una ditta tedesca un piccolo mulino con macina di pietra. Così può macinare in proprio e cuocere il pane fra le mura di casa.



