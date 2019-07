A Castello c'è Napo che canta De Andrè

Cinque Terre - Val di Vara - Serata in ricordo di Fabrizio De Andrè a vent'anni dalla sua scomparsa Special Guest Alberto "Napo" Napolitano, l'artista Lavagnese da sempre affascinato interprete dei cantautori della scuola francese e genovese, che decide di costruire nel 2000 quella che fu una delle prime tribute band dedicate a Fabrizio De André, le "Buonenuove", poi gli "Endegu" e diverse collaborazioni con tantissimi artisti come ad esempio il maestro Armando Corsi, Mario Arcari, Marco Fadda e Dado Sezzi nel progetto "Umbre de Muri". Ancora tante collaborazioni e successi, sino al duetto nel disco di Enrico Ruggeri "All in". La serata, organizzata dalla Pro Loco "San Giorgio" di Castello di Carro vedrà la partecipazione di Eonice Solari, giovane promessa Carrese della musica leggera. La serata si svolgera venerdì 2 agogsto in "Dinner Show" e il concerto di "Napo" si svolgerà durante la cena. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 3476909934.