A Castè le opere inedite di Hélène de Beauvoir

Cinque Terre - Val di Vara - Presso lo showroom di Liguria Vintage, in Via Graveglia 35 direzione Beverino. E' presente una mostra con diverse opere inedite di Hélène de Beauvoir. La pittrice Helene, conosciuta in tutto il mondo, (sorella della scrittrice Simone de Beauvoir) francese di nascita ( nata a Parigi nel 1910) visse per lungo tempo a Trebiano, in provincia della Spezia, dove acquistò una casa nel 1963 e il Comune di Arcola nel 1984 le concesse la cittadinanza onoraria. La mostra prosegue poi per chi volesse nel borgo antico di Castè dove verranno collocate le restanti opere, in diverse sedi.