A Castè concerto di musiche medioevali con gli Ars Maxima

Cinque Terre - Val di Vara - Il gruppo canoro Ars Maxima, diretto dalla maestra Fernanda Piccini, sarà protagonista della terza serata della rassegna "CastèLive 2019", lunedì 5 luglio alle 21 a Castè, nel comune di Riccò del Golfo. Ars Maxima, costituito da circa 15 elementi tra coristi e strumentisti, è stato fondato dalla maestra Piccini a Lucca alcuni anni fa, da allora il gruppo canoro si è esibito in diverse manifestazioni e festivals, come il Francigena International Art Festival di Lucca. Castè si immergerà nelle atmosfere delle sue origini grazie alle voci e alle musiche eseguite con strumenti d’epoca come la Viella o l’Arpa Celtica. A rendere il tutto ancora più suggestivo saranno i costumi , che riproducono fedelmente quelli originali, e i movimenti coreografici a cura di Hanna Krupinska. Il concerto sarà diviso in tre parti che rappresentano l’intero cosmo dell’uomo del medioevo la cui vita si articolava tra la preghiera, l’amore e la guerra.



Dalle ore 19 sarà possibile cenare alla Locanda del Podestà (per info e prenotazioni 3332253317), dove sarà possibile visitare l’esposizione “Pensieri in forma di Carta” di Rosanna Rotondi e vedere anche alcune opere degli artisti residenti tra cui Mauro Manco e Simone Lucchesi che espongono, tra l’alto, alcuni mobili artistici creati per il brand CastèStyle. Nella piazzetta antistante Corte Paganini, Vanda di Vagabonda friggitoria, preparerà il suo rinomato fritto misto e altre specialità liguri. Anche questa serata è organizzata dall’Associazione CastèVive! con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Riccò del Golfo e con il contributo di Banca della Versilia Lunigiana e Garfagnana e di Coop Liguria.



I rappresentanti dell’associazione CastèVive!, fondata dagli abitanti di Castè per la cura, la promozione e la manutenzione del borgo, durante la serata saranno a disposizione del pubblico per fornire informazioni e iscrivere i nuovi soci. In occasione delle serate la quota associativa sarà di soli 15 euro per tutto l’anno, iscrivendosi alla mailing list sarà possibile ricevere informazioni su tutte le iniziative del Borgo di Castè. La serata è ad ingresso gratuito con offerta a discrezione del pubblico. Per maggiori informazioni potete scrivere a castevive@gmail.com, o visitare la pagina Facebook Castè Borgo Storico, dove gli ospiti potranno anche postare le loro foto del borgo e degli eventi.