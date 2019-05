A Calice un pranzo con karaoke per sostenere la sede della Croce Rossa

Cinque Terre - Val di Vara - Un pranzo solidale aperto a tutta la cittadinanza per raccogliere fondi a sostegno della locale Croce Rossa. È l’iniziativa organizzata dalla CRI di Calice al Cornoviglio per domenica 16 giugno: il pranzo, dal prezzo di 20 euro a persona, si terrà nel circolo Acli di Calice alle ore 12.30; a seguire divertimento con il karaoke per tutta la giornata. Per partecipare è necessario prenotare contattando Barbara al numero 3473732325 o Natalino al 3407129726. Potranno unirsi al pranzo tutte le persone interessate ad aiutare la Croce Rossa di Calice, che con questa iniziativa si pone l’obiettivo di potenziare le sue attività sul territorio.



La sede CRI del paese conta 20 volontari ed è attiva, oltre che nei soccorsi di emergenza in ambulanza e nei trasporti sanitari (dimissioni, visite, ricoveri in strutture sanitarie, ecc.), anche in servizi di grande utilità per il borgo e le sue frazioni. Grazie a una convenzione siglata con il Comune, ad esempio, dall’anno scorso i volontari della Croce Rossa garantiscono il servizio del “Pronto farmaco”: un punto di riferimento per le persone anziane, invalide o disabili impossibilitate a muoversi, a cui vengono consegnati i farmaci richiesti direttamente a domicilio. Gli operatori CRI sono di supporto anche nella prenotazione di esami e visite specialistiche, nonché per il ritiro dei relativi referti medici.