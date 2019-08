A Brugnato un omaggio a Ennio Morricone

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 11 agosto alle ore 21.30 a Brugnato, in Piazza Brosini, l’Ensemble Hyperion realizzerà un tributo al famoso compositore di musiche da film Ennio Morricone, con un programma dedicato alle più famose musiche di Morricone e di altri grandi autori della musica per il Cinema. Lo spettacolo, promosso dal Comune di Brugnato, è inserito nel 25° Festival “I Luoghi della Musica”, manifestazione realizzata con il sostegno della Fondazione Carispezia e della Regione Liguria: l’Hyperion Ensemble, formato da Roberto Piga al violino, Bruno Fiorentini al flauto, Valentina Renesto al sax soprano e contralto, Marna Artioli al pianoforte, Danilo Grandi al contrabbasso e Davide D’Ambrosio alla chitarra, eseguirà i più amati brani del repertorio di Musiche da film, con brani come Metti una sera a cena, Nuovo cinema Paradiso, Il padrino, Schindler's list, Forrest Gump, La vals de Amelie, Lezioni di piano e molti altri. Una serata all’insegna della meodia e del romanticismo, da non perdere. L’ingresso è gratuito, per informazioni 338.6623132.