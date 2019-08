A Brugnato 'Summer night' con Gigi D'Alessio

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue a Brugnato 5Terre Outlet Village la rassegna SUMMER NIGHTS – Racconti d’autore in musica e parole, con un appuntamento davvero imperdibile con un grande della musica italiana.

Sabato 3 agosto, a partire dalle 21.00, sul palco dell’Outlet Village saranno protagoniste le parole e la musica di GIGI D’ALESSIO. Il cantautore napoletano che ha fatto la storia della musica italiana con pezzi come “Non dirgli mai”, “Annarè” e “Miele”, in radio in queste settimane con la hit estiva “Quanto amore si dà”, che vede la partecipazione di Guè Pequeno, e che ha da poco concluso con successo la sua partecipazione, come giudice, all’ultima edizione del talent show televisivo The Voice of Italy, salirà sul palco dell’Outlet Village per una serata che si preannuncia indimenticabile.

Tra un brano e l’altro GIGI D’ALESSIO racconterà alcuni interessanti aneddoti legati alla sua carriera in un’intervista con Laura Basile, speaker radiofonica di Radio Number One, il media partner della rassegna, che trasmetterà la replica dell’evento lunedì 5 agosto, dalle ore 22.







Inizio ore 21.00



Ingresso libero