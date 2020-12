A Bracelli il presepe luminoso di Aldo Righetti

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 13 dicembre 2020 i volontari bracellesi in collaborazione con il comitato e popolazione hanno acceso nella suggestiva cornice magica di Bracelli il presepe luminoso della Val di Vara alla presenza del sindaco del Comune di Beverino Massimo Rossi. "Il presepe nasce nel dicembre 2008 con la realizzazione di una piccola natività e da allora ogni anno aggiungiamo nuove figure per ampliare la scena natalizia - racconta Aldo Righetti, artista incaricato dai bracellesi a creare le sagome -. Ho accettato con grande piacere a quest’impegno artistico dove l’effetto straordinario si è ottenuto nel realizzare l’opera insieme a persone che hanno sentito e voluto fortemente questo presepe. Ecco, credo che l’arte sia sempre più legata ad una comunità, ad un paesaggio per veicolare il messaggio di riportare alla luce l’essenza più profonda dell’esistenza umana nel mondo come è quello del presepe".