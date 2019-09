A Bonassola tre giorni con la Festa della Madonna del Rosario

Cinque Terre - Val di Vara - Come ogni anno si ripete la Festa della Madonna del Rosario a Bonassola. Il tradizionale evento è molto caro alla popolazione ed ai turisti che si ritrovano nel primo fine settimana di ottobre per passare tre giorni in allegria dal 4 al 6 ottobre. Nel corso dei tre giorni si possono trovare la fiera nelle vie del paese, la pesca di beneficenza, stand gatsronomico con specialità locali e buon vino, tanta musica e allegria. Il sabato sera sarà fatta la posa dei lumini in mare e lo spettacolo pirotecnico che riempiranno di luci e colori il magnifico golfo di Bonassola. Nella domenica si svolgeranno le principali celebrazioni religiose che si concluderanno con la processione in cui la preziosa ed amatissima statua della Madonna del S. Rosario verrà portata a braccia nelle vie del borgo.