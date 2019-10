A Bonassola il weekend “Madonna del Rosario”

Cinque Terre - Val di Vara - Per il primo weekend di ottobre, il piccolo borgo marinaro di Bonassola si veste a festa per una ricorrenza, la festa della “Madonna del Rosario”, nata per celebrare la famosa battaglia navale di Lepanto. Oggi i turisti accorrono principalmente per celebrare la fine dell’estate con tre giorni di degustazioni di prodotti tipici, banchi gastronomici e balli popolari mentre il sabato sera ci sarà una suggestiva posa di lumini in mare che si concluderà con uno spettacolo pirotecnico. La processione di domenica pomeriggio per le vie del paese chiuderà i festeggiamenti.