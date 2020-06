"Un’estate per crescere insieme", campi e centri estivi

Cinque Terre - Val di Vara - L’associazione di promozione sociale "Crescere Insieme" anche quest’anno presenta i consueti centri e campi estivi ‘’Un’estate per crescere’’. I campi estivi con pernottamento di 7 giorni si svolgeranno presso la casa diocesana di Cassego e saranno suddivisi per età: per le classi elementari il campo si svolgerà dal 3 al 9 agosto, per le medie dal 17 al 23 agosto e per le superiori dal 27 luglio al 2 agosto. Il centro estivo, con il patrocinio del Comune di Santo Stefano di Magra, ha avuto iniziato il 15 giugno presso le scuole elementari di Ponzano Belaso e viene svolto in modalità diurna dalle 7.30 alle 13 o dalle 7.30 alle 16. Ogni settimana vengono proposti laboratori, uscite, escursioni, ecc. Tutte le esperienza che l’associazione propone sono conformi alle linee guide dettate a causa dall’emergenza nazionale. Per informazioni potete contattare i seguenti numeri: Marco 3468524298 e Sharon 3285669515.