“Terre di Codeglia”, il viaggio musicale di Vincenzo Zitello e Arthuan Rebis

Cinque Terre - Val di Vara - Il lussureggiante verde della natura e le particolari atmosfere dell’antico borgo di Codeglia, nel Comune di Riccò del Golfo, faranno da cornice ideale ad un nuovo appuntamento della rassegna “Terre di Codeglia”. Sabato 20 Luglio si prosegue nello scenario magico dell’area piscina con il concerto di assoluta qualità e suggestione dal titolo "Metamorphosi" di Vincenzo Zitello (arpa celtica, arpa bardica, viola, lama sonora, theremini) e Arthuan Rebis (nyckelharpa, esraj, hulusi, chitarra, voce), una performance unica che guiderà il pubblico oltre le porte del tempo, attraverso una metamorfosi di suoni straordinari. Informazioni e prenotazioni 392.4729775 - 371.3009436 - 351.998263.



Vincenzo Zitello, compositore e concertista, primo divulgatore dell'arpa celtica in Italia dal 1977, è tra i più importanti arpisti al mondo. Tiene concerti in teatri, festival, luoghi storici, naturali e rassegne internazionali, televisioni e radio. Le sue composizioni, sono di carattere prevalentemente strumentale, inizialmente ispirate alla musica celtica e classica, che ha progressivamente ampliato, attraverso un articolato percorso artistico che lo ha portato ad approfondire diversi linguaggi e stili musicali fino ad ottenere un risultato espressivo personale.



Alessandro Arturo Cucurnia (Arthuan Rebis) è polistrumentista, arpista, cantautore, compositore, scrittore, studioso di tradizioni spirituali d'Oriente e d'Occidente. Con i vari progetti si è esibito nei più variegati contesti e in molti paesi, tra cui Germania, Francia, Austria, Danimarca, Svizzera, Croazia, Spagna, Belgio, Qatar, Repubblica Ceca, Slovenia, Olanda, USA, collezionando più di 1000 esibizioni. Tra gli strumenti che suona: arpa celtica, chitarre, bouzouki, nyckelharpa, esraj, hulusi, flauti, cornamusa, percussioni, tastiere.

La rassegna "Terre di Codeglia" proseguirà nel mese di agosto con diversi appuntamenti dedicati alla natura e alla meditazione e con Il Festival LIGURI-A con direzione artistica di Lazzaro Calcagno.



Questo il programma.



VEN 9 AGOSTO

Teatro Il Sipario Strappato e Teatro Sacco presentano

“ LA COLLINA DI SPOON RIVER E LE CANZONI DI FABRIZIO DE ANDRE' ”

Scritto e diretto da Lazzaro Calcagno

con gli attori: Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati.

Con le canzoni eseguite dal vivo dell'album “Non al denaro, non all'amore né al cielo” dai London Valour.



SAB 10 AGOSTO

Teatro Il Sipario Strappato e Teatro Sacco presentano

“LA LIGURIA DEI POETI TRA CIELO E MARE”

Un viaggio tra poesia e canzoni di artisti Liguri.

Con le poesie di E. Montale, G. Caproni, C. Sbarbaro e A. Barile e le Canzoni di Umberto Bindi, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Gino Paoli e Ivano Fossati, eseguite dal vivo da Matteo Troilo e i London Valour.



DOM 11 AGOSTO

LIVE IN CODEGLIA

MAX MANFREDI - FEDERICO SIRIANNI



3 AGO - 30 SET

Personale

ENZO TAMMURELLO

NOSTALGIA E DESIDERIO MITO E MISTICISMO