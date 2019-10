"Storie Nostre", presentazioni in Valgraveglia, Pignone e Le Grazie

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono le presentazioni del nuovo libro di Luciano Bonati "Storie Nostre" con tappa sabato in Valgraveglia e a Puin di Pignone, e chiusura domenica alle Le Grazie di Portovenere. Dopo la forzata sosta fra agosto e settembre Bonati riprende il ciclo delle iniziative che toccheranno man mano tutti i centri piccoli e grandi della provincia spezzina. In effetti i personaggi descritti nel libro, vivi o morti che siano, sono la rappresentazione di storie umane talora particolarmente toccanti e sempre avvincenti.



Bonati, da "vecchio" giornalista abituato a lavorare sul campo, è andato, come nel precedente libro "Gente Nostra", a cercare direttamente le storie e i personaggi e in mancanza di questi eredi o i testimoni delle vicende narrate. Le storie spaziano dal mare ai monti fra aneddoti e curiosità: al centro sempre la persona con la sua vicenda umana da raccontare e tramandare. Le presentazioni di ottobre saranno tre, con un piccolo tour sabato 26 fra pomeriggio e sera in Val di Vara. Chiusura domenica alle Grazie di Portovenere al Cantiere della Memoria dove Bonati avrà da raccontare tante storie di persone che hanno fatto grande questa piccola comunità del mare.