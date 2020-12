'Scopri la Val di Vara' dedica un approfondimento ai dialetti locali

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono gli appuntamenti con la rubrica settimanale "Scopri la Val di Vara" sulla pagina fb e sul portale valdivara.it. Pier Giorgio Cavallini ci accompagna alla conoscenza dei dialetti della

media e bassa valle ad esclusione di Bolano e Follo che saranno esaminati a parte. Cavallini prende in esame le parlate della fascia centrale della Val di Vara che rappresenta un'area di passaggio dai dialetti liguri - genovesi a quelli lunigianesi ivi inclusi i borghi del Comune di Rocchetta di Vara storicamente legati alla Lunigiana. Il testo è arricchito da poesie nelle parlate locali di Grazia Viola per Padivarma, Luciano Bonati per Quaratica, Nanda Fellerini e Alberto Zattera per Riccò del Golfo. Nella foto la compagnia di teatro dialettale "Gli Instabili" di

Padivarma nata nel 1993.