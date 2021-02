'Sayonara', nuovo singolo del levantese Matteo Arpe

Cinque Terre - Val di Vara - Il cantautore spezzino Matteo Arpe, 28enne levantese, è in tutti gli store digitali con il singolo "Sayonara", nato grazie alla collaborazione con lo studio di produzione UP MUSIC a Milano. "Sayonara è stata scritta praticamente in un'ora di un pomeriggio d'estate qualsiasi - spiega Arpe - ed è una canzone che arriva di getto, dopo un pugno allo stomaco. Racconta la storia di un amore che sembrava perfetto ma alla fine non lo è, perché la realtà porta a galla tante verità nascoste, tradimenti e quindi la voglia di chiudere un capitolo della propria vita per sempre". Qui il videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=FqKiPsKjxUY