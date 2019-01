"Presepi in cammino", domenica Calice premia la natività più bella

Cinque Terre - Val di Vara - La terza edizione di "Presepi in cammino. Un Comune, tanti paesi e molti presepi. Cammino tra fede e tradizione" termina domani, domenica 13 gennaio, il suo percorso nella sala consiliare del castello Doria Malaspina di Calice al Cornoviglio con la premiazione dei partecipanti al secondo concorso Presepi in cammino.

La cerimonia avrà inizio alle 15.30, i partecipanti saranno premiati dal sindaco Mario Scampelli, dall’assessore alla Cultura Stefano Franceschini, dalla consiliera Silvia Bucchioni e da don Alessandro Celotto.

L’importante e atteso evento sarà allietato da canti natalizi intonati dal "Piccolo coro dei bambini del catechismo di Madrignano" diretti e accompagnati alla tastiera dal nostro bravo e apprezzato organista Damiano Celeste.

"Con Presepi in cammino il presepe è ritornato ad essere il centro del Natale. Debeduse e Novegina possono essere definiti i paesi dei presepi perché sono tutti decorati e abbelliti di tanti piccole natività realizzate in materiali diversi. Quest’anno i partecipanti sono ventisette con oltre trenta presepi. Hanno potuto partecipare anche gli oratori unitamente alle loro chiese parrocchiali", afferma Franceschini.

Il sindaco che alcuni giorni fa ha accompagnato le signore Maria Grazia e Gabriella esperti membri della giuria della Curia a visionare i presepi del versante calicese afferma: “Una grande soddisfazione. Si sono impegnate veramente tante persone, spesso è un lavoro impegnativo, di fede e tradizione, realizzato da soli. Un bel modo per valorizzare mantenere viva l’attenzione sui nostri paesi accomunati da una manifestazione. Un presepe più bello dell’altro. Sono grato a tutti loro”.