“Percorsi d’impressioni" al Castello Doria di Vernazza

Cinque Terre - Val di Vara - Dal 20 luglio sino al 5 agosto il borgo di Vernazza ospita l’esposizione di fotografia e pittura dal titolo “Percorsi d’impressioni”. L’evento è allestito presso il Castello Doria e presenta opere legate all’attività del pittore e scultore Erminio Tansini. Una parte della mostra raccoglie alcuni dipinti a olio realizzati dall’autore nell’ultimo quarto di secolo: da quando Tansini ha rivolto la propria ricerca artistica all’informalismo. La sua pittura non è impostata sulla riconoscibilità delle forme, bensì su accostamenti e armonie cromatiche e sull’uso consistente della materia.



Gran parte della mostra vernazzese è costituita dalle fotografie della rassegna itinerante «Forme sfuggenti», che scenarizza le sculture di Erminio Tansini in luoghi suggestivi e significativi (castelli, siti archeologici, corsi e specchi d’acqua). Questa serie è iniziata nel gennaio 2018 e sta svolgendosi in Italia, Svizzera e Francia (all’inizio di luglio ha fatto tappa anche alle Cinque Terre: a Monterosso al Mare). Anche le sculture di Tansini sono impostate sull’informalismo (e sulla pareidolia): l’autore le realizza soprattutto in bronzo e in legno (talvolta con inserti di pietra).

Le statue più datate risalgono all’inizio degli Anni ’90; tuttavia, la loro prima esposizione è soltanto del 2017 (avvenuta con la partecipazione di Erminio Tansini alla 57a Biennale di Venezia).



L’artista frequenta da quarant’anni la Riviera di Levante (soprattutto le Cinque Terre): nel passato ha esposto in diverse personali a Levanto, Bonassola e Monterosso al Mare; inoltre, gran parte dei materiali lignei utilizzati da Tansini nelle proprie sculture provengono dalla Riviera spezzina. La mostra “Percorsi d’impressioni” è organizzata in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Vernazza ed è curata da Davide Tansini. È la prima tappa della rassegna «Chimere». Orario: venerdì, sabato e domenica 16-19. Biglietto: 1,50 € (per l’ingresso al Castello). Info: 349 2203693, Facebook www.facebook.com/tansinierminio, e-mail eventi@inarce.com, Web www.inarce.com/it/eventi/percorsi-d-impressioni-mostra.html