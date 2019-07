"Nuove Terre", doppio appuntamento in settimana. Venerdì il ritorno di Lella Costa

Cinque Terre - Val di Vara - Per "Nuove Terre Le Arti della scena" Officine Papage questa settimana propone il sogno ecologico tout public di Gaia e l'energia della terra (Deiva Marina 1/08) e il ritorno in Liguria di Lella Costa con Questioni di Cuore (Framura 2/08)



Giovedì 1 agosto ore 21.30 / Piazza Bollo – Deiva Marina

Officine Papage / Onda Teatro

GAIA e l'energia della terra

Di Silvia Elena Montagnini e Marco Pasquinucci

Con Silvia Elena Montagnini

Regia Marco Pasquinucci

Luci Monica Bosso. Scenografie Filippo Grandi e famiglia. Organizzazione Annastella Gianelli

A Nuove Terre arriva, per tutta la famiglia, un piccolo gioiello di poesia e di meraviglie. C'è la Terra, in scena indossa un grande abito stile ‘800, stanca, inquinata e disillusa. C'è Gaia una tipa, che nonostante non sia piu` bambina, ha una papera di plastica come amico e ci parla di nascosto. C'è la Terra, consumata mamma di sette miliardi e mezzo di figli, che beve drinks per dimenticare, con tanto ghiaccio perché col riscaldamento globale c'ha caldo. C'è Gaia che vive su questa Terra sconsolata. A Gaia succede qualcosa di speciale. Gaia e` una moderna Alice nel paese delle meraviglie, sarà perché ama viaggiare con la fantasia, sarà perché forse non si e` arresa. Gaia finisce in un mondo pulito, che funziona meravigliosamente con ogni tipo di energia rinnovabile: dal vento al sole, dall’acqua ai soffioni boraciferi. L'aria, i mari, i fiumi, il cibo sono puliti... e pure la testa delle persone. Un mondo profumato, fantastico, colorato, limpido, senza rinunce ma senza schifezze. Sarà un sogno come quello di Alice o una possibile futura realtà? Gli adulti si arrendono, i bambini no, mai. Infatti Gaia è una tipa che nonostante non sia più una bambina, ha una papera di plastica come amica e ci parla di nascosto. La papera si chiama Pepe.

Ingresso libero.



Venerdì 2 agosto ore 21.30 / Piazza della Chiesa - località Costa – Framura

Mismaonda

QUESTIONI DI CUORE

Da un'idea di Aldo Balzanelli

Con Lella Costa

Le “lettere del cuore” di Natalia Aspesi sul Venerdi` di Repubblica diventano uno spettacolo. Un viaggio attraverso la vita sentimentale e sessuale degli italiani nel corso degli ultimi trent'anni. I tradimenti, le trasgressioni, le paure, i pregiudizi. Migliaia di storie intorno all’amore e alla passione che, incredibilmente, non cambiano con il passare dei decenni e l’evoluzione del costume. Dalla ragazzina infatuata per un uomo tanto piu` grande di lei, alla donna che ama essere picchiata, dalla signora che s’innamora di un sacerdote, alla moglie tradita e abbandonata, dal giovane che si scopre gay, al maschio orgoglioso della sua mascolinita`. Tutti hanno imbracciato la penna (piu` recentemente la tastiera del pc) per scrivere a Natalia Aspesi chiedendo un consiglio, un parere. E le risposte, argute, comprensive, feroci, spesso sono piu` gustose delle domande. A dare voce sul palco a questa corrispondenza Lella Costa in un gioco di contrappunti tra botta e risposta che raggiunge tutte le sfumature, i diversi gradi d'intensita` e di intimita`.

Ingresso unico euro 5.



