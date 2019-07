“Mutevoli apparenze” di Erminio Tansini a Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - Fino a domenica 28 luglio il Palazzo del Comune di Monterosso ospita l’esposizione personale “Mutevoli apparenze” dell’artista Erminio Tansini. La mostra propone una selezione di fotografie dedicate alle sculture informali che Tansini realizza soprattutto con rami, tronchi, ceppi e radici provenienti dalla riviera spezzina. Le sue statue sono basate sulla pareidolia: attraverso masse calibrate, chiaroscuri e profili sinuosi disegnano sagome in cui appaiono e scompaiono profili apparentemente riconoscibili, mutevoli secondo il punto di vista dell’osservatore.



Le immagini in mostra sono state riprese durante la serie itinerante "Forme sfuggenti", che dal 2018 scenarizza le sculture tansiniane in luoghi come castelli, siti archeologici, scogliere, paesaggi rupestri, specchi e corsi d’acqua.

Questa rassegna si sta svolgendo in Italia, Svizzera e Francia: ha fatto tappa anche a Pontremoli, Monterosso, La Spezia, Levanto, Porto Venere, Filattiera, Massa e Vernazza. Nelle prossime settimane è attesa a Carrara, Lerici e Riomaggiore. La mostra “Mutevoli apparenze” è curata da Davide, figlio dell’artista stesso e direttore di «Forme sfuggenti». È la quarta tappa della serie «Chimere» (che nel 2018 ha toccato Vernazza e Porto Venere). Orario: tutti i giorni 18.30-23. Ingresso libero.